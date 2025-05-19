Гурманские будни

Разухабистая Kalinka на Неглинке

Ресторатор Михаил Петухов («Мясная карта», Loomi) открыл ресторан Kalinka. Его интерьер привлекает внимание: роспись на стенах и посуде придает пространству дополнительную яркость, глиняная печь, резная деревянная мебель, красные китчевые люстры, самовары с баранками и самогонный аппарат... В общем, масса деталей, которые хочется рассмотреть подробней. Возглавивший кухню шеф Алексей Ткаченко давно увлечен русской кулинарной традицией. Теперь он в полной мере реализует свою мечту, воплотив лучшие рецепты в меню Kalinka. Оно представляет собой широкую панораму русского и советского застолья.

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Среди закусок: пампушки с салом собственного производства, хлеб, испеченный в печи с взбитым маслом и четверговой солью, оливье с бужениной, поданный на ломтиках окорока или с форелью слабой соли. Все ингредиенты нарезаны аккуратными кубиками, по ГОСТу. Также в меню можно встретить холодец из трех видов мяса с перетертым яблочным хреном, домашние соленья, среди которых — «Крымская тарелка» с моченым виноградом, яблоками, айвой, черносливом и кизилом. На горячее — пельмени с копченой сметаной и крепким бульоном, фермерский цыпленок из печи, фаршированный картофелем и яблоками, а также томленая говядина с обжаренными ломтиками картофеля на подсолнечном масле. Особое место занимает рыба. Здесь можно попробовать карельскую форель слабой соли, скумбрию, осетрину горячего копчения, а также дальневосточные сардины иваси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борщ с пампушками и домашним салом Вареники с картофелем и грибами Винегрет из печеных овощей с хамсой Голубцы в перечно-сметанном соусе Икра щучья с хрустящей перловкой Каре карачаевского ягненка Крымская тарелка Медовик Окрошка на квасе или кефире Пирожки с мясом и с капустой Рваный гусь с пшенной кашей Холодец из трех видов мяса с яблочным хреном Коктейль Леденец-молодец Сет из 5 настоек Холодный кофе с пломбирной пеной и малиной Следующая фотография 1 / 15 Борщ с пампушками и домашним салом Вареники с картофелем и грибами Винегрет из печеных овощей с хамсой Голубцы в перечно-сметанном соусе Икра щучья с хрустящей перловкой Каре карачаевского ягненка Крымская тарелка Медовик Окрошка на квасе или кефире Пирожки с мясом и с капустой Рваный гусь с пшенной кашей Холодец из трех видов мяса с яблочным хреном Коктейль Леденец-молодец Сет из 5 настоек Холодный кофе с пломбирной пеной и малиной

Десерты в Kalinka продолжают заданную линию: орешки со сгущенкой, домашнее варенье и мед. Бар предлагает, среди прочего, домашние морсы, кисели и квасы, особенно стоит отметить квас без сахара, и настойки собственного производства — хреновуху, перцовку, жженку из жженого сахара и другие, которые не так часто встретишь в московских ресторанах.

Неглинная улица, дом 8/10 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

А ну-ка, «Нанука»!

В гастрономическом пространстве «Депо. Три вокзала» открылся ресторан «Нанука» от AgalarovRest и Future Group. Проект основан на простой идее: вернуть грузинской кухне ее подлинное лицо — душевное, щедрое и искреннее. Здесь не гонятся за трендами. В центре внимания — классическая грузинская кухня, приготовленная с уважением к рецептуре. Бренд-шеф Кирилл Бергер уверен, что кулинарные традиции требуют бережного отношения, а не авторских выкрутасов. Под его кураторством шеф Тариэл Хитаров, имеющий более 14 лет профессионального стажа, собрал полноценное меню — хинкали, харчо, оджахури, которые формирует культуру застолья.

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Интерьер «Нануки» — отдельная история. Над ним работало бюро ArchPoint Валерия Лизунова. Результатом стало современное, но пропитанное национальным духом пространство. Глиняные кувшины, ковры, оттенки земли и солнца, узнаваемые образы — все воссоздает атмосферу Грузии через настроение. Салат из свежих овощей подается с грузинским соусом на основе грецких орехов баже, мангал-салат из печеных овощей — с мягким сливочным сыром. Можно замешать овощи с сыром или употребить по отдельности. Среди выпечки — визитная карточка Грузии, хачапури. Из редких позиций тут есть хачапури мцванили — с сыром и обилием мелкорубленой зелени (укроп, кинза, петрушка, сыр сулугуни). Цомгамоцлили — это «лодочка» с выскобленной мякотью и сыром, с яйцом внутри, батумский вариант изделия. Холодная закуска — сациви с курицей, соус правильной, густой консистенции, курица — сочная и мягкая.

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Чакапули — молодое мясо, тушеное с зеленью — подают с маринованной сливой, что придает ему кисловатый оттенок. Любителей мяса также заинтересует раздел «мангал», где собрана прочная мясная классика грузинской кухни: шашлыки, люля и т. д. К ним прилагаются разнообразные соусы: мацони с зеленой аджикой, ткемали, сацебели и пр.

Новорязанская улица, дом 23/1 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Ольга Карпова