Житель Волжского лишился «меченых» 600 тыс. рублей после звонка неизвестных
66-летний местный житель города Волжский лишился «меченых» купюр общей суммой на 600 тыс. руб. после звонка неизвестных. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Марий Эл.
Житель Волжского лишился «меченых» 600 тыс. рублей после звонка неизвестных
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам заявителя, ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и банковскими работниками. Под предлогом того, что его деньги якобы являются «мечеными» и их необходимо перевести на специальный счет для проверки, они обманом получили от доверчивого гражданина 600 тыс. руб.
Неизвестные убедили потерпевшего, что после проверки все средства будут возвращены. Мужчина выполнил инструкции звонивших и через банкомат перевел принадлежавшие ему деньги на их счет. Лишь спустя некоторое время мужчина осознал, что стал жертвой обмана.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.