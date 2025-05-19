66-летний местный житель города Волжский лишился «меченых» купюр общей суммой на 600 тыс. руб. после звонка неизвестных. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Волжского лишился «меченых» 600 тыс. рублей после звонка неизвестных

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Волжского лишился «меченых» 600 тыс. рублей после звонка неизвестных

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам заявителя, ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и банковскими работниками. Под предлогом того, что его деньги якобы являются «мечеными» и их необходимо перевести на специальный счет для проверки, они обманом получили от доверчивого гражданина 600 тыс. руб.

Неизвестные убедили потерпевшего, что после проверки все средства будут возвращены. Мужчина выполнил инструкции звонивших и через банкомат перевел принадлежавшие ему деньги на их счет. Лишь спустя некоторое время мужчина осознал, что стал жертвой обмана.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Артём Дергунов