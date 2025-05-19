В Дагестане и Петербурге задержали пособников зарубежных телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска МВД России по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Дагестану задержали троих мужчин, подозреваемых в содействии международным телефонным мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Ирина Волк отметила, что подозреваемые действовали по указаниям анонимных руководителей. Подозреваемые, двое из которых проживали в Дагестане, а один — в Петербурге, с начала 2024 года обеспечивали бесперебойную работу GSM-шлюзов.

GSM-шлюз — устройство, которое переводит телефонный трафик из сетей традиционной телефонии напрямую в сети сотовой связи стандарта GSM (и обратно).

В арендованных квартирах, по версии следствия, задержанные установили специальные технические устройства, с помощью которых регистрировали сим-карты на иностранных граждан или подставных лиц, чтобы скрыть следы своей преступной деятельности. Через эти сим-карты доверчивые граждане переводили деньги, которые затем обналичивались или конвертировались в криптовалюту.

В ходе обысков изъяли смартфоны, банковские карты и электронные носители информации. Правоохранители установили их причастность к 77 эпизодам противоправной деятельности. Все трое фигурантов взяты под стражу.