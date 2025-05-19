«Рособоронэкспорт» хочет строить военные корабли в Малайзии

В «Рособоронэкспорте» заявили о готовности локализовать в Малайзии производство патрульных и противоминных кораблей. Предварительно образцы техники продемонстрируют государству-партнеру на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Госкомпания представит на выставке патрульные корабли проекта 22160 и тральщики проекта 12701 «Александрит-Э». Делегация «Рособоронэкспорта» обсудит с представителями министерств обороны стран Юго-Восточной Азии перспективы сотрудничества. Отдельное внимание российские экспортеры уделят малазийским государственным и частным предприятиям.

«Их (военных кораблей. — “Ъ”) строительство может быть локализовано на верфях Малайзии и других государств региона, — заявили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», — как в интересах национальных ВМС, береговой охраны и морской полиции, так и для экспорта в третьи страны».