В Ярославле ищут подрядчика для благоустройства около Центра единоборств

В Ярославле объявлены торги по поиску подрядной организации, которая займется третьим этапом работ по строительству Центра спортивных единоборств на Панина. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Третий этап работ включает в себя благоустройство прилегаемой к Центру территории. Подрядчик займется устройством спортивных сооружений (всего их будет семь, включая гандбольные ворота), освещения, установкой малых архитектурных форм, ограждения и выполнит озеленение. Кроме того, в списке работ есть устройство искусственного покрытия футбольных полей и основания под хоккейную коробку. Начальная цена контракта определена в 21,6 млн руб.

Работы должны начаться сразу после заключения контракта и продлиться до 26 сентября 2025 года. Заказчиком выступает ярославское МКУ «Агентство по строительству»

Напомним, что строительство центра предусмотрено соглашением между мэрией Ярославля и ПАО «Автодизель». Его строят в рамках социальной программы завода на основе предложений сотрудников. Само строительство началось в сентябре 2024 года. Ранее сообщалось, что Центр откроют в первом квартале 2025 года

Алла Чижова