Спрос на грузоперевозки между Челябинском и Китаем вырос на 80%

В мае жители Челябинска отправили в Китай на 80% больше грузов, чем в мае 2024 года. В Астрахани и Камчатском крае интерес к таким услугам увеличился в 4,5 раза, сообщают «Авито Услуги».

Спрос у местных жителей вырос и на грузоперевозки между Челябинском и Грузией. По сравнению с маем 2024 года в этом месяце подобные посылки отправляют на 25% чаще. Среди российских регионов больше всего грузинским направлением пользуются Забайкальский край (в 5 раз чаще), Волгоград и Новосибирск (3,5 раза), а также Воронеж (2,7 раза) и Краснодар (2,5 раза).

Виталина Ярховска