«Оклахома» обыграла «Денвер» и стала последним полуфиналистом play-off НБА

Клуб «Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете обыграл «Денвер Наггетс» в седьмом матче четвертьфинала play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в полуфинал, выиграв серию до четырех побед — 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alonzo Adams-Imagn Images / Reuters Фото: Alonzo Adams-Imagn Images / Reuters

Матч завершился со счетом 125:93. Больше всего очков набрал защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (35). В составе «Денвера» самым результативным игроком стал центровой Никола Йокич (20).

В полуфинале «Оклахома» сыграет против «Миннесота Тимбервулвз», который во втором раунде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (4:1). Серия стартует в ночь на 21 мая.

В другом полуфинальном противостоянии встретятся «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пейсерс». В предыдущем раунде «Нью-Йорк» обыграл действующего чемпиона НБА «Бостон Селтикс» (4:2), «Индиана» — лучшую команду регулярного чемпионата «Кливленд Кавальерс». Серия начнется в ночь на 22 мая.

Таисия Орлова