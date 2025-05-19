В Челябинской области двух студентов оштрафовали из-за нацистской символики

Двух подростков из Челябинской области оштрафовали из-за нацистской символики на ремнях. Каждый из них должен выплатить 1 тыс. руб. Кроме того, к административной ответственности привлечены их родители, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

16-летних студентов обнаружили на перроне вокзала станции «Карталы». В транспортную полицию поступило сообщение, что на их одежде есть изображения, схожие с нацистской символикой. Студентов задержали и доставили в дежурную часть. Они объяснили, что долгое время увлекаются руническими славянскими символами, поэтому они купили в онлайн-магазине ремни с соответствующими изображениями.

Транспортные полицейские отправили ремни на экспертизу, которая подтвердила, что знаки на них являются нацистскими.

Информация о произошедшем направлена в отдел МВД по месту жительства студентов, в их образовательное учреждение и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.