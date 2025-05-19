В Кургане школьники на питбайке и квадроцикле устроили ДТП

В курганском микрорайоне Зайково произошло столкновение квадроцикла и питбайка, которыми управляли дети 10 и 13 лет. Один из несовершеннолетних водителей и пассажирка второго получили травмы, сообщает пресс-служба отдела ГАИ УМВД России Кургана.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 мая в 16:20 на перекрестке улиц Советская и Балакшина в микрорайоне Зайково. По предварительным данным, 10-летний водитель питбайка Sharmax Powermax 145, двигаясь по улице Балакшина со стороны улицы Школьная к Советской, на нерегулируемом перекрестке при совершении обгона допустил столкновение с квадроциклом Tao Motor, который в это момент поворачивал налево на Советскую. Вторым транспортным средством управлял 13-летний подросток.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка с травмами был госпитализирован в Курганскую областную детскую клиническая больница имени «Красного Креста». Кроме того, телесные повреждения получила 13-летняя пассажирка квадроцикла.

Питбайк и квадроцикл помещены на специализированную стоянку. Взрослые, передавшие управление мототранспортом, заведомо не имеющим водительских прав детям, привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ и оштрафованы на 30 тыс. руб.