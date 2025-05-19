«Самарская индейка» оштрафована за нарушение техрегламентов

Арбитражный суд Самарской области принял решение о привлечении ООО «Самарская индейка» к административной ответственности за несоблюдение требований технических регламентов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Нарушения в деятельности предприятия были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной в октябре прошлого года. В ходе нее были установлены случаи превышения объема выработанной продукции по отношению к использованному сырью.

Кроме того, в производственных операциях не были отражены сведения об образующихся боенских отходах. При этом первичная переработка мяса выращенной на птицефабрике индейки производилась в собственном убойном цеху. Указанные нарушения на предприятии носили многократный характер.

Также было обнаружено, что лабораторные исследования выпускаемых в оборот продуктов птицеводства проводятся только один раз в квартал и не содержат анализа на наличие остаточного количества антибактериальных препаратов, токсичных элементов, тяжелых металлов и т. д.

Рассмотрев представленные материалы, суд признал аргументы управления Россельхознадзора законными и обоснованными и вынес решение о привлечении юридического лица к ответственности в виде штрафа.

Алексей Алексеев