В Шебекино мирная жительница погибла при детонации БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе беспилотника по легковому автомобилю в Шебекино. Одна из находившихся в нем женщин погибла при детонации. Другая — доставлена в местную больницу в «крайне тяжелом состоянии», отметил господин Гладков.

Медики диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног. «Врачи делают все возможное, чтобы спасти её жизнь… Молимся»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Утром в Шебекино подвергся обстрелу автобус, ранения получил водитель. Он госпитализирован. За прошедшие сутки Шебекинский городской округ был атакован 16 беспилотниками, 8 из которых сбили. Среди повреждений — частный дом и автомобиль в селе Муром, частное домовладение в селе Мешковое.

Полина Мотызлевская