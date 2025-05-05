В Радужном человек утонул на озере

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на озере в Радужном утонул человек, сообщили в радужнинской городской больнице. Его спасением занимались полицейские и медики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в больнице, два фельдшера, провалившись в снег по пояс, отправились к месту происшествия, а сотрудники полиции достали человека из ледяной воды и дотащили его к берегу. «К сожалению, несмотря на все усилия, время оказалось против нас, и мы не смогли спасти его»,— сказано в сообщении.

Напомним, в январе после падения двух детей под лед в районе речного порта на Оби в Сургуте (ХМАО-Югра) возбудили уголовное дело. Они играли у полыньи, одного из них спасли, другого унесло под лед.

Ирина Пичурина