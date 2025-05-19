В Самаре банк уличили в нарушении закона о рекламе

Самарское УФАС поставило под сомнение законность рекламы одного из банков. Речь идет об открытой в 2024 году кредитной карте «Карта возможностей», с предложением 200 дней беспроцентного льготного периода, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Однако выяснилось, что фактический срок льготного периода действовал лишь 165 дней. После внесения платежа в размере 328 тыс. руб. банк неожиданно выставил клиенту задолженность в 62 469 руб. в виде процентов.

При рассмотрении обращения стало очевидно, что реклама не содержала необходимых условий, касающихся расчета льготного периода. Обещая «200 дней без процентов», банк не разъяснял, как именно это время будет считаться и какие даты применяются для списания платежей.

В итоге комиссия Самарского УФАС признала рекламу банка ненадлежащей и подтвердила, что банк нарушил требования законодательства о рекламе.

«В настоящее время сведения о продолжающихся нарушениях со стороны банка отсутствуют»,— заявили в УФАС.

Алексей Алексеев