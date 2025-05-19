Двух новосибирцев осудили за диверсию на железной дороге

Новосибирский областной суд вынес приговор в отношении двух местных жителей 18-ти и 22 лет по делу о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ) на железной дороге. Им назначили шесть и 12 лет лишения свободы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в ноябре 2023 года фигуранты дела подожгли релейный шкаф на станции Чемской в Новосибирске, что привело к задержке в движении поездов. Злоумышленники, установили правоохранители, действовали за денежное вознаграждение по заданию неизвестного в интернете. Ущерб от их действий составил более 65 тыс. руб.

Уточняется, что одному из обвиняемых на момент преступления не было 18 лет.

Александра Стрелкова