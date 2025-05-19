Море, солнце и деловые перспективы

Жилой комплекс «Морская Горгиппия» находится в южной части Анапы, рядом Высокий берегом и Супсех. Монолитный дом Литер 11 спроектирован таким образом, что большинство квартир имеют отличные видовые характеристики.



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Покупая квартиру в 11-ом литере жилого комплекса «Морская Горгиппия», вы приобретаете больше, чем просто элитное жилье — вы становитесь частью стратегии успешного бизнеса, ориентированного на долгосрочный рост активов и высокую ликвидность вложений.

Вот почему ваше внимание должен привлечь именно этот проект:

Уникальность расположения: дом возводится рядом с активно строящимся «Черноморским парком» в уже заселенном микрорайоне Горгиппия, что с первого дня обеспечит постоянный приток потенциальных арендаторов и покупателей.

Исключительные возможности коммерческой деятельности: просторные помещения с высокими потолками (до четырех метров), позволяющие организовать любой вид бизнеса — от медицинского центра до торговой галереи или игровой комнаты.

Прирост стоимости гарантирован ростом популярности региона, активным развитием микрорайона и качеством самого проекта.

«Но это еще не все: мы предлагаем вам дополнительно заработать на рекомендации наших объектов. Ваш бизнес получит дополнительный источник прибыли, участвуя в нашей программе партнерства “Амбассадор”. Предложив своим клиентам покупку квартир в нашем комплексе, вы сможете получать вознаграждение каждый раз, когда ваши клиенты становятся нашими собственниками»,— говорят в компании-застройщике.

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Фото: ЖК «Морская Горгиппия» Литер 11. Ход строительства

Фото: ЖК «Морская Горгиппия»

Почему выбирать ЖК «Морская Горгиппия» выгодно?

15 минут пешего пути до берега моря.

Комфортабельная жилая зона с продуманным благоустройством двора без машин, келлерами для хранения и повышенной степенью безопасности.

Все коммуникации реализованы согласно современным стандартам качества строительства.

Просторные планировки квартир подойдут как для семейного проживания, так и сдачи в аренду туристам и отдыхающим.

Рентабельность инвестиции многократно окупится прибылью от прироста цены недвижимости.

Оперативная сдача помещений позволит сразу начать получение доходов от аренды.

Эксклюзивное расположение открывает широкие возможности для организации различных видов бизнеса с большой проходимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЖК «Морская Горгиппия» Фото: ЖК «Морская Горгиппия»

Присоединяйтесь к числу владельцев престижной недвижимости, выбирающих успешные решения для себя и своего дела. Ваш капитал начнет расти уже завтра, ведь квартира в ЖК «Морская Горгиппия» — это выгодная инвестиция в устойчивое развитие и прибыльность вашего бизнеса.

Узнайте подробнее о наличии квартир и коммерческих помещений, условиях покупки и вариантах отделки — наши менеджеры с радостью ответят на все вопросы.

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