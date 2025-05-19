Жительница Кубани получит компенсацию от МВД за испорченный отпуск

Министерство внутренних дел России обязано компенсировать жительнице Краснодарского края расходы и моральный ущерб, понесенные в связи с аннулированной заграничной поездкой, причиной которой стала допущенная районным отделом полиции ошибка при оформлении заграничного паспорта. Как следует из материалов дела, в документе был неверно указан пол, что обнаружилось непосредственно в аэропорту при прохождении контроля. Паспорт был изъят, выезд за границу не состоялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу ОМВД по Староминскому району и МВД России, которые пытались оспорить решения судов первой и апелляционной инстанций. Последние ранее постановили взыскать с ведомства в пользу истицы более 230 тыс. руб., включая сумму прямых убытков и компенсацию морального вреда. Суды установили, что причиной инцидента стала техническая ошибка, допущенная при оформлении документа в территориальном подразделении полиции.

Суд кассационной инстанции указал, что обязанность государства компенсировать вред, причиненный незаконными действиями органов власти, прямо предусмотрена действующим законодательством. Размер компенсации морального вреда признан соразмерным, а доводы МВД о неправильной оценке доказательств — несостоятельными.

Вячеслав Рыжков