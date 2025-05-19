Житель Челябинской области получил семь лет колонии за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 32-летнего жителя Челябинской области виновным в публичных призывы к террористической и экстремистской деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Он приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов на 2,5 года, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали южноуральца в декабре 2024 года. Суд и следствие установили, что житель региона, «являясь крайним сторонником идеологии радикального ислама», разместил в интернете информационные материалы, которые содержали заявления о признании практики терроризма правильной и допустимой, а также призывы к экстремистской деятельности в отношении граждан РФ.

Уголовное дело возбудили и расследовали сотрудники УФСБ России по региону. Приговор не вступил в законную силу.