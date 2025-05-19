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Агаповское предприятие получило предписание за плохое содержание коров

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало предписание АО «Агаповское» (Челябинская область). Предприятие нарушило ветеринарные требования при содержании 576 коров, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы установили, что территория предприятия огорожена металлической сеткой, из-за чего туда могут проникнуть посторонние люди или животные. Кроме того, нет маркировки зоны чистых и грязных дорог, отсутствует санпропускник, при въезде на ферму нет дезинфекционного барьера. Также сотрудники предприятия не смогли представить документы с характеристиками побочных продуктов животноводства, способами их обработки и условиями хранения.

До мая 2026 года АО «Агаповское» должно устранить выявленные нарушения.

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