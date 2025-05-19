Росавиация раскритиковала новые штрафы на рейсах турецких авиакомпаний

Росавиация не поддерживает инициативу турецких властей по введению штрафов в отношении пассажиров, покидающих свои места при горящем табло «Пристегните ремни», сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ядрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ядров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Ядров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines»,— сказал господин Ядров.

Ранее стало известно, что штрафом будут облагаться лишь злостные нарушители, не откликающиеся на неоднократные предупреждения бортпроводников. Как сообщил представитель авиакомпании Turkish Airlines, которая уже объявила о нововведениях на своих рейсах, штраф составит $1 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пассажиров пристегнут штрафами».