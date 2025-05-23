Страна чествует память Александра Попова

В Большой аудитории Политехнического музея состоялось торжественное заседание, посвященное памяти изобретателя радиотелеграфа А. С. Попова. Собравшиеся приветствовали присутствовавших на заседании членов семьи покойного А. С. Попова — двух его племянниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Степанович Попов — русский физик и электротехник, профессор, изобретатель

Фото: Wikipedia Александр Степанович Попов — русский физик и электротехник, профессор, изобретатель

Фото: Wikipedia

Нарком почт и телеграфов тов. Иван Смирнов в своей речи о значении техники и науки в советском государстве указал: «Царское правительство отблагодарило А. С. Попова за его изобретение суммою в 50 рублей. Это и понятно. Радио в первую очередь служит для общения с массами. Царское правительство, наоборот, отгораживалось от масс. Мы же говорим: советская научная мысль — одна из самых надежных опор. Радио — увязка научной мысли с массами. Советские ученые, работая на пользу советского государства, тем самым работают на освобождение всего человечества».

Под дружные аплодисменты участники съезда отправили приветствие XII съезду Советов.

Докладчик от русского общества радиоинженеров тов. Савельев сделал доклад о значении изобретения беспроволочного телеграфа.

Инженер Баженов обрисовал научно-технические достижения в области радио в СССР и за границей, от которой мы не отстали.

Председатель общества друзей радио РСФСР тов. Преображенский провел параллель между страдным путем изобретателя Попова и нашими радиолюбителями, тоже ведущими немалую конструкторскую работу. Тов. Преображенский закончил свою речь приветствием радиолюбителям, на которых проверяются все достижения научной мысли.

Докладчик от нижегородской радиолаборатории, член научного общества радиоинженеров Никитин рассказал о достижениях в области радиопроизводства.

Участники заседания отправили приветствия жене А. С. Попова и одному из выдающихся деятелей в области радиотехники проф. Бонч-Бруевичу.

О чествовании памяти А. С. Попова писали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев