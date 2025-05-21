Сеченовский университет представил планы развития Передовой инженерной школы

Расширение перечня ключевых партнеров, запуск серийного производства трех медицинских изделий, старт флагманской программы подготовки лидеров отрасли «Архитектор медицинских изделий» — планы развития Передовой инженерной школы «Интеллектуальные системы тераностики» Первого МГМУ представила 15 мая на совете по рассмотрению вопросов и координации деятельности ПИШ команда Сеченовского университета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В нее вошли ректор Первого МГМУ Петр Глыбочко, первый проректор Андрей Свистунов, научный руководитель ПИШ Дмитрий Телышев, директор по коммерциализации технологий Александр Кулиш и генеральный директор АНО «Консорциум “Медицинская техника”» Кирилл Литвицкий. Представители университета и индустриального партнера ПИШ также рассказали о ключевых результатах деятельности школы в 2024 году. Заседание совета прошло под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

Сегодня в ПИШ «Интеллектуальные системы тераностики» реализуют две стратегические задачи: готовят высококвалифицированных инженеров для медицинской промышленности и разрабатывают совместно с высокотехнологичными компаниями медицинские изделия нового типа, которые помогут улучшить диагностику и лечение заболеваний и повысить качество и продолжительность жизни пациентов.

«В 2024 году мы продолжили развитие Передовой инженерной школы, запустили опытное производство и инжиниринговый центр, провели набор на первую в стране программу по аддитивным технологиям в медицине, разработали проект стандарта по цифровым двойникам в медицине,— подвел итоги работы ПИШ ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.— Сегодня мы с партнерами продолжаем наращивать программу совместных исследований — от отечественного аппарата гемодиализа до биосовместимых имплантов с антимикробными свойствами. В 2025 году в рамках опытного производства увидели свет мягкие пневматические захваты для робототехники, урологические симуляторы, перчатки для реабилитации. Это наш вклад в технологическое развитие России — уже в 2025 году наши разработки начнут поступать в клиники».

Команда Сеченовского университета представила экспертному сообществу перспективные планы развития Передовой инженерной школы в 2025 году. Речь идет о запуске серийного производства трех медицинских изделий, расширении перечня ключевых партнеров, а также запуске флагманской программы подготовки лидеров отрасли «Архитектор медицинских изделий» совместно с ГК «Росатом» и госкорпорацией «Ростех». Среди дисциплин, которые будут изучать магистранты,— промышленный дизайн медицинских изделий, эргономика, патентование, применение норм и правил в области регистрации медизделий и др. Учебный план также включает медицинский блок дисциплин. Он будет вариативным: магистрантам будут преподавать инженерную физиологию и специальные разделы медицины, необходимые для реализации конкретного научного проекта в области медицинского приборостроения. Уникальные компетенции, которые приобретут выпускники, позволят им создавать новое медоборудование и улучшать характеристики уже существующих медизделий для повышения точности диагностики и эффективности лечения заболеваний.

Представитель индустриального партнера ПИШ, генеральный директор АНО «Консорциум “Медицинская техника”» Кирилл Литвицкий рассказал об общей инициативе консорциума, Сеченовского университета и ООО «Нацпромлизинг» по созданию медико-технического промышленного кластера. Его цель — содействие в разработке инновационной медицинской техники с привлечением к реализации технологических компаний. Эта инициатива поддержана Минпромторгом России. Передовая инженерная школа Сеченовского университета будет готовить высококвалифицированные кадры для кластера, а в созданном в Первом МГМУ центре инжиниринговых разработок помогут производителям разработать конструкторскую документацию медизделия и организовать серийное производство высокотехнологичного продукта.

«Сегодня система промышленных кластеров признана одним из самых эффективных инструментов развития инвестиционной и промышленной политики,— подчеркнул Кирилл Литвицкий.— Механизм работы кластера заключается в создании модели опережающего развития медицинской промышленности России, что предполагает высокий темп экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе путем создания кооперации между предприятиями, научным и клиническим сообществом, государственными и частными финансовыми институтами развития. То, что технологии играют важную роль в развитии экономики,— это безусловный факт, и им же отводится высокое место в модели опережающего развития».

На заседании совета по рассмотрению вопросов и координации деятельности ПИШ представители Сеченовского университета также рассказали о ключевых направлениях деятельности ПИШ в 2024 году. Среди них — разработка совместно с «Росатом-РДС» отечественного аппарата для радиоволновых хирургических операций «Крона-ЭЛ» и лазерного аппарата «ЛазерТул», предназначенного для выполнения операций в открытой и эндоскопической хирургии. В настоящее время завершается прохождение технических, токсикологических, клинических испытаний аппаратов. К концу года планируется получение регистрационного удостоверения и выход на рынок медицинских изделий. Так же на финальной стадии разработки находится первый отечественный аппарат для гемодиализа. В ближайшие месяцы будут проведены все необходимые испытания.

Совместно с научным институтом «Росатома» в Троицке в ПИШ работают над созданием титановых сплавов для 3D-печати биологических имплантов с особым покрытием из клеточных сосудистых эквивалентов. Разработка повысит качество персонализированной медицинской помощи при проведении хирургических операций, а также обеспечит рынок отечественных медицинских изделий новыми современными материалами. В ПИШ также разработали фантом предстательной железы — многофункциональный тренажер, с помощью которого будущие хирурги смогут отрабатывать навыки проведения биопсии простаты и других сложных манипуляций под контролем УЗИ. На сегодняшний день в школе уже запустили мелкосерийное производство тренажера.

По заказу партнера ПИШ АНО «Детский научно-практический центр физической реабилитации и спорта “Гросско”» разработана роботизированная перчатка для нервно-мышечной реабилитации. Устройство позволяет сгибать пальцы пациента в автоматическом режиме, чтобы вернуть им подвижность. Инновационность подхода заключается в использовании пневматических актуаторов на основе эластомеров, которые мягко воздействуют на пальцы руки, заставляя их сгибаться или разгибаться. Роботизированная перчатка оснащена программируемым компрессором, который дает возможность производить реабилитацию в соответствии с программой, разработанной для конкретного пациента. В ПИШ организовано опытное производство изделия. С 2025 года планируются первые продажи.

Совместно с партнером ООО «Брейн девелопмент» в ПИШ разработали мягкие пневматические захваты для роботических систем. Изготовленные из полимерных эластичных материалов с низким модулем упругости, они обеспечивают бережную фиксацию объекта. Среди преимуществ мягких захватов — надежность, универсальность, простота управления и использование без датчиков обратной связи. В школе уже запустили опытное производство изделия, в этом году стартуют продажи.

Расширила Передовая инженерная школа и линейку образовательных программ. В прошлом году совместно с Университетом науки и технологий МИСИС была запущена новая программа магистратуры по аддитивным технологиям в медицине. Ее выпускники будут создавать высокотехнологичные персонализированные медизделия для практического здравоохранения. Ключевой заказчик программы — АО «Росатом Наука», интегрирующее в составе госкорпорации направление высокотехнологичной медицины. Помимо этого, в 2024 году в ПИШ запустили два новых курса по аддитивному производству изделий для медицинской промышленности. Также был создан Центр лабораторной практики по применению оксида азота в медицинской практике, где прошли обучение 300 иностранных студентов. Студенты ПИШ разработали VR-тренажер аппарата гемодиализа, который будет интегрирован в образовательный процесс инженеров и врачей.

«Нашу особую гордость вызывает подготовка в ПИШ нового поколения инженеров,— отметил научный руководитель Передовой инженерной школы Дмитрий Телышев.— Благодаря открытию магистерских программ с ведущими вузами и корпорациями, среди которых “Росатом”, “Ростех” и Университет МИСИС, наша школа формирует кадровый резерв для медицинской промышленности. 17 выпускников ПИШ уже работают над инновационными проектами в партнерских компаниях».

Флагманский проект Минобрнауки «Передовые инженерные школы» реализуется с 2022 года. Сейчас в рамках проекта созданы 50 таких школ, а к 2030 году по поручению президента России Владимира Путина их количество должно быть увеличено до 100. С этого года первые 30 школ из 15 регионов по условиям проекта переходят на новый этап финансирования: спустя три года бюджетного финансирования они переходят на внебюджет и будут работать за счет привлеченных средств индустриальных партнеров.

Реализация инициативы социально-экономического развития «Передовые инженерные школы» в период с 2022 по 2024 год осуществлялась в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». С 2025 года была обеспечена преемственность мероприятий проекта «Передовые инженерные школы» путем их включения в федеральный проект «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети».

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета