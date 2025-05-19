В магнитогорском цирке гимнастка погибла, сорвавшись с 4-метровой высоты

В Магнитогорском государственном цирке 22-летняя гимнастка погибла во время выполнения трюка. Девушка выступала без страховки и упала на арену с высоты более 4 м. Она умерла в машине скорой помощи. Региональный Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Виктории Баландиной Фото: соцсети Виктории Баландиной

ЧП случилось 17 мая. По данным ведомства, неустановленные должностные лица цирка нарушили требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений. Девушка должна была выполнить акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости», однако сорвалась. Следователи уже осмотрели место инцидента и допросили свидетелей, а также запросили документацию, следует из пресс-релиза СКР.