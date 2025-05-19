49% опрошенных жителей Татарстана не могут найти работу из-за низких предлагаемых зарплат в вакансиях. Такие данные приводит пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 49% опрошенных татарстанцев не могут найти работу из-за низких зарплат

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ 49% опрошенных татарстанцев не могут найти работу из-за низких зарплат

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Второе место занимают сомнения в собственной квалификации — такую проблему отметили 29% опрошенных.

Среди других трудностей при поиске работы:

отсутствие указания зарплаты в вакансиях (25%);

страх не найти лучшего варианта, чем текущее место работы (22%);

недостаток опыта при желании сменить профессию (21%).

Лишь 4% опрошенных заявили об отсутствии каких-либо трудностей при поиске работы.

Главной трудностью для соискателей из Приволжского федерального округа остается низкий уровень оплаты труда, указанный в вакансиях — с этим сталкиваются 48% респондентов.

Каждый третий участник опроса (34%) испытывает неуверенность в своих профессиональных навыках и опыте, необходимых для желаемых должностей.

Кроме того, 26% соискателей опасаются, что не смогут найти работу лучше текущей, а 25% отмечают отсутствие информации о зарплате в объявлениях о вакансиях.

Артём Дергунов