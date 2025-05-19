«Башкиравтодор» хочет исключить «Сколхимпром» из пула кредиторов

АО «Башкиравтодор» (находится в процедуре банкротства) вслед за своим акционером АО «Региональный фонд» добивается исключения из реестра кредиторов ООО «Сколхимпром». Заявление об этом было подано в арбитражный суд Башкирии 13 мая, а 15 апреля — принято к рассмотрению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Включенные в реестр требования «Сколхимпрома» к «Башкиравтодору» по договорам поставки дорожно-строительной техники составляют 721,5 млн руб. Кроме самого должника и «Регфонда», против учета задолженности «Сколхимпрома» выступает Сбербанк. Общая сумма задолженности, учтенной в рамках дела о банкротстве, превышает 3,5 млрд руб., а перечень кредиторов включает более 225 лиц.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году в Уфе после реорганизации одноименного ГУП, является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии. Основной акционер — региональное министерство земельных и имущественных отношений, владеющее 59,33% акций. 40,6% акций принадлежат «Регфонду». В мае 2024 года в компании введено наблюдение. По итогам 2024 года выручка «Башкиравтодора» составила 9,6 млрд руб., убыток — 719,3 млн руб.

ООО «Сколхимпром» зарегистрировано в 2019 году в Уфе, основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Учредителями компании с уставным капиталом 60 тыс. руб. являются Эдуард Яхин и Сергей Ионин. В 2024 году, по данным Rusprofile, убыток организации составил 719 тыс. руб. при выручке 526 млн руб.

Идэль Гумеров