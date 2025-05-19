В акватории Новороссийска 19 мая пройдут учения со стрельбой

В акватории морского порта Новороссийска в понедельник 19 мая с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Во время учений военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерии с молов военной гавани.

Администрация Новороссийска напоминает жителям, что при проведении стрельб запрещено плавание маломерных судов и плавсредств. Под запрет попадают любые суда, в том числе не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, парусные, спортивные и надувные плавсредства, включая гидроциклы, виндсерфинг, сапборды, а также проведение подводных работ и водолазных спусков.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске устранили крупную аварию на водопроводе по ул. Пограничной. В 2025 году в городе-герое планируют реконструировать около 20 км водопроводных сетей.