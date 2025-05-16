В Новороссийске устранили крупную аварию на водопроводе
Вечером 16 мая в Новороссийске завершили аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода по ул. Пограничной. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам мэра, специалисты заменили вышедший из строя фрагмент трубопровода, выполнили сварочные работы, после чего участок подлежит асфальтированию. Водоснабжение восстановят после промывки и проверки сетей.
В текущем году в Новороссийске планируют реконструировать около 20 км водопроводных сетей, в том числе на ул. Пограничной.