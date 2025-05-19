В Алеппо произошли бои между курдами и сирийской армией

Вооруженные отряды автономной администрации, управляемые «Сирийскими демократическими силами» (курды; СДС), в ночь на 19 мая вступили в столкновение с войсками армии Сирии в районе плотины Тишрин в провинции Алеппо, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на источники в армии Сирийской Арабской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rodi Said / Reuters Фото: Rodi Said / Reuters

По данным телеканала, СДС атаковали позиции 72-й дивизии Сирийской арабской армии на высоте Сириятел. Сейчас туда перетягиваются личный состав и бронетехника для укрепления позиций официальных властей.

Syria TV сообщает, что в середине апреля конфликтующие стороны проводили встречу на месте строительства плотины при посредничестве представителей «международной коалиции». На переговорах обсуждалась полная передача управления над плотиной официальному руководству страны.

Ранее СДС подвергали критике конституционную декларацию, предложенную новым сирийским правительством под управлением Ахмеда аш-Шараа. Тогда курды заявили, что документ «воспроизводит авторитаризм в новой форме».

Подробнее о конфликте новой администрации и СДС — в материале «Дамаск замкнул власть на себе».