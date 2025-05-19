В медиахолдинге «РБК-Пермь» меняется гендиректор

Гендиректор медиахолдинга «РБК Пермь» Максим Пасютин покидает пост. Его последним рабочим днем станет 19 мая. Как сообщается «РБК-Пермь», господин Пасютин займется новым проектом. По данным «Ъ-Прикамье», он решил продолжить карьеру в Москве.Новым руководителем медиахолдинга станет Елена Вавилова. Ранее госпожа Вавилова работала на телеканалах «ТНТ–Березники» и «Свое-ТВ».

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Максим Пасютин был назначен гендиректором «РБК-Пермь» в ноябре 2020 года. С ноября 2023 года занял пост председателя региональной общественной организации «Пермское краевое отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». В сентябре 2024 года он возглавил кировский телеканал «Девятка ТВ».