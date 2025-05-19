Куйбышевская железная дорога сообщила озвучила статистику перевезенных грузов

С начала текущего года по Куйбышевской железной дороге перевезли более 19,4 млн т различных грузов. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первое место в общем объеме грузоперевозок занимает нефть и нефтепродукты — 11,5 млн т (-1,7% к январю-апрелю 2024 года). Такое было отправлено 1,8 млн химических и минеральных удобрений (+4,6%) и 1,1 млн т промышленного сырья и формовочных материалов (-2,3%).

Грузооборот составил 43,6 млрд тарифных тонно-км (-3,1%). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 54 млрд тонно-км (-1,1%).

Андрей Сазонов