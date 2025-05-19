Сочинское ОАО «Передвижная механизированная колонна №20» признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал ОАО «Передвижная механизированная колонна № 20», зарегистрированное в Адлерском районе Сочи, несостоятельным и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий Клименко, ранее исполнявший функции временного управляющего, обратил внимание «Ъ-Сочи»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Процедура банкротства инициирована по заявлению Межрайонной инспекции ФНС № 8 по Краснодарскому краю. Ранее, в декабре 2023 года, суд ввел наблюдение, однако, как следует из материалов дела, на собрании кредиторов было принято решение ходатайствовать о признании должника банкротом, исходя из невозможности восстановления его платежеспособности. Попытка прекращения дела со стороны должника на основании частичного погашения задолженности была отклонена: налоговый орган и ПАО «ТНС энерго Кубань» направили возражения.

По данным налоговой службы, из 4,5 млн руб., перечисленных должником, в реестр требований кредиторов зачтено лишь 1,6 млн руб., тогда как оставшаяся часть пошла на текущие платежи. На момент рассмотрения дела задолженность в реестре составляла 2,4 млн руб., а текущая задолженность — 715,4 тыс. руб. Также установлено, что ряд платежей был осуществлен в пользу третьих лиц, включая ООО «Оникс Хотелс» и ИП Александру Трондину. В реестр требований кредиторов в третью очередь включена задолженность перед энергоснабжающей компанией в размере 4,1 млн руб. и 25 тыс. руб. неустойки.

Суд отметил, что должник не предоставил доказательств своей платежеспособности и не смог опровергнуть возражения кредиторов, управляющего и налогового органа. При этом суд указал, что само по себе признание банкротства не исключает возможности прекращения дела в будущем при изменении обстоятельств.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «ПМК № 20» учреждено в 1992 году, специализируется на строительстве зданий, уставный капитал — 1,1 млн руб. Основные владельцы — Виктор и Наталья Широких. По итогам 2020 года компания показала убыток в 215 тыс. руб. при выручке 1,89 млн руб., дебиторская задолженность составляла 7,2 млн руб. По данным Rusprofile, на февраль 2025 года долги по налогам и сборам достигали 3,1 млн руб.

Вячеслав Рыжков