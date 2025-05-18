Суд признал банкротом сочинское ОАО «Передвижная механизированная колонна №20»

Арбитражный суд Краснодарского края решил признать ОАО «Передвижная механизированная колонна №20» банкротом и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим общества утвержден Дмитрий Клименко, говорится в материалах краевого арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Согласно документам суда, Межрайонная инспекция ФНС России №8 по Краснодарскому краю обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ОАО «Передвижная механизированная колонна №20» несостоятельным. Определением суда от 29 декабря 2023 года в отношении должника была введена процедура наблюдения, временным управляющим был утвержден Дмитрий Клименко.

Как следует из материалов дела, на собрании кредиторов от 6 ноября 2024 года было принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом, поскольку возможность восстановления платежеспособности должника отсутствует. Ранее должник направил ходатайство о прекращении производства по делу в связи в погашением требований налогового органа. Однако налоговый орган, а также ПАО «ТНС энерго Кубань» направили возражения против ходатайства должника о прекращении производства по делу.

Как следует из пояснений налогового органа, общая реестровая задолженность перед ним составляет 4 млн руб. Однако должником была осуществлена оплата в размере 4,5 млн руб., из которых в счет погашения задолженности по обязательным платежам, включенной в реестр требований кредиторов, поступило 1,6 млн руб. Оставшаяся оплаченная сумма в размере 2,9 млн руб. поступила в счет погашения текущих платежей. Таким образом, на текущую дату непогашенная реестровая задолженность должника составляет 2,4 млн руб., а текущая задолженность должника — 715,4 тыс. руб.

Кроме того, налоговый орган сообщил, что часть представленных должником платежных поручений направлены на погашение задолженности третьим лицам: 352 тыс. руб. — ООО «Оникс Хотелс»; 205 тыс. руб. — ИП Александры Трондиной. Кроме того, определением Арбитражного суда Краснодарского края от 1 октября 2024 года требования ПАО «ТНС энерго Кубань» в размере 4,1 млн руб. задолженности и 25 тыс. руб. неустойки включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

«Арбитражный суд Краснодарского края неоднократно предлагал должнику представить доказательства, подтверждающие финансовое положение должника, способность должника погасить требования ПАО "ТНС энерго Кубань", позицию по возражениям кредитора, управляющего, налогового органа. До настоящего времени подобные сведения должником в адрес суда не направлены. Учитывая, что материалами дела не подтверждено, что должник с учетом его текущего финансового состояния будет способен рассчитаться по всем своим четырем обязательствам, Арбитражный суд Краснодарского края приходит к выводу об отсутствии оснований для прекращения производства по делу о банкротстве. Само по себе признание должника банкротом и введение в отношении него процедуры конкурсного производства не препятствует в дальнейшем при наличии на то оснований прекращению производства по делу о банкротстве»,— говорится в решении суда.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Передвижная механизированная колонна № 20» зарегистрировано в Адлерском районе Сочи в 1992 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 1,1 млн руб. Бенефициары компании — Виктор и Наталья Широких (45,13% и 33,2% уставного капитала соответственно). Генеральный директор организации — Ольга Коваленкова. Последние финансовые результаты опубликованы за 2020 год, когда выручка компании составила 1,89 млн руб., убыток — 215 тыс. руб. Дебиторская задолженность на конец 2020 года составляла 7,2 млн руб., кредиторская — 761 тыс. руб.

По данным Rusprofile, на 10 февраля 2025 года имеются сведения о задолженностях ОАО «Передвижная механизированная колонна №20» по налогам и сборам и штрафах на сумму 3,1 млн руб.

Дмитрий Михеенко