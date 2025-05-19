Структура пермской сети отелей «Амакс» показала многомиллионные убытки

Пермское ООО «Ганимед» поделилось финансовыми показателями за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году у организации отсутствовала выручка, однако в 2023-м она составила 10,9 млн руб. Чистый убыток организации достиг 634 млн руб. Годом ранее организация демонстрировала прибыль 403 тыс. руб. На сегодняшний день «Ганимед» является учредителем ОАО «Санаторий “Шахтер”», которое располагается в Ессентуках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

ООО «Ганимед» было зарегистрировано в 2013 году в Перми. Уставный капитал — 2,4 млрд руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Обществом владеют четыре юридических лица, включая ЗАО «Курорт Усть-Качка», ООО «Омега», ООО «Орион», АО «Финтехсервис», а также предприниматель Валерий Гараев. В прошлом организация числилась учредителем 15 пермских и иногородних компаний, в том числе гостиничных.

Сеть отелей и курортов AMAKS Hotels & Resorts «Амакс», подконтрольная Валерию Гараеву, Александру Аспидову и Дмитрию Златкину, объединяет 30 гостиниц и санаториев в 20 регионах России и Республике Беларусь: в городах Азов, Валдай, Воронеж, Пермь, Курган, Гомель и других. Курорты группы расположены в Прикамье (Усть-Качка), Ессентуках, Москве и других территориях. Группа работает в гостинично-санаторном сегменте более 20 лет.