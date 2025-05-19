Астраханский губернатор дал поручения в связи с ДТП в Калмыкии с 7 погибшими

Правительству Астраханской области предстоит оказать всю необходимую помощь пострадавшим в дорожной аварии в Калмыкии гражданам. Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Бабушкин.

По словам главы региона, троих пострадавших увезли в ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница». Речь идет о мужчинах 1976, 1966 и 1975 годов рождений. Двое из них астраханцы, один — волгоградец. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего пострадали 11 человек.

В минздраве Астраханской области отметили, что на место происшествия выехали бригады центра медицины катастроф. Восьмерых пострадавших доставили в участковую больницу поселка Цаган Аман. После обследования выяснилось, что они не подлежат госпитализации. Трое человек отказались от помощи медиков. Среди погибших (их семь человек) трое астраханцев. Двое из них 1979 года рождения, один — 1999 года рождения.

Крупная дорожная авария произошла примерно в 04:00 19 мая в Юстинском районе Калмыкии. Участниками ДТП стали грузовая машина и микроавтобус, который следовал по маршруту «Волгоград — Астрахань». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал ряд поручений региональным комитетам здравоохранения и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Павел Фролов