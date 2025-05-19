В Ярославском музее-заповеднике сменят вывеску
В Ярославском музее-заповеднике вывеску с названием учреждения начнут менять в понедельник, 19 мая. Музей будет переименован в «Ярославский кремль». Об этом сообщает официальный сайт правительства региона со ссылкой на губернатора Михаил Евраев.
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
«Такое решение принято из соображений узнаваемости и логики восприятия архитектурного ансамбля. При этом по документам название останется прежним»,— подчеркнул Михаил Евраев.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по мнению главы региона, туристы воспринимают комплекс зданий как кремль (то есть крепость), с этим и связано его переименование. До революции здесь располагались монастырь и архиерейский двор.