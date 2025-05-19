На Кубани возбудили дело за использование поддельного диплома в медучреждении

Начальника хозяйственного отдела Темрюкской центральной районной больницы уволили после выявления прокуратурой факта использования поддельного диплома о высшем образовании при трудоустройстве. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки специалисты установили, что начальник хозяйственного отдела Темрюкской центральной районной больницы при приеме на работу в 2018 году предоставил работодателю документ о высшем профессиональном образовании. Однако проверка показала, что сотрудник был отчислен с третьего курса вуза из-за неуспеваемости, и диплом ему официально не выдавался.

По итогам расследования прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо фальшивого официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

Нарушителя освободили от занимаемой должности. Прокуратура района взяла ход и результаты расследования под свой контроль.

Мария Удовик