В Казани учащиеся старших классов смогут заработать до 8,6 тыс. руб. за 13 дней. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани старшеклассники за лето смогут заработать до 8,6 тыс. рублей за 13 дней

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Казани старшеклассники за лето смогут заработать до 8,6 тыс. рублей за 13 дней

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В школьных трудовых бригадах этим летом смогут подзаработать 827 старшеклассников. Работа продлится 13 дней, с продолжительностью рабочего дня от 3 до 5 часов.

Задействованы подростки будут на пришкольных территориях и внутри школьных зданий, выполняя посильную работу.

В зависимости от возраста оплата труда составит:

для 14—15-летних: 7,5 тыс. руб.;

для 16—17-летних: 8,6 тыс. руб.

Артём Дергунов