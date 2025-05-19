В Казани старшеклассники за лето смогут заработать до 8,6 тыс. рублей за 13 дней
В Казани учащиеся старших классов смогут заработать до 8,6 тыс. руб. за 13 дней. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В Казани старшеклассники за лето смогут заработать до 8,6 тыс. рублей за 13 дней
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В школьных трудовых бригадах этим летом смогут подзаработать 827 старшеклассников. Работа продлится 13 дней, с продолжительностью рабочего дня от 3 до 5 часов.
Задействованы подростки будут на пришкольных территориях и внутри школьных зданий, выполняя посильную работу.
В зависимости от возраста оплата труда составит:
- для 14—15-летних: 7,5 тыс. руб.;
- для 16—17-летних: 8,6 тыс. руб.