18 мая на дорогах Казани в четырех ДТП пострадали пять человек

За минувшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано четыре ДТП, в которых были ранены пять человек. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Среди зарегистрированных происшествий: два случая превышения скорости с наездом на препятствие и стоящее транспортное средство. Также был совершен наезд на пешехода на нерегулируемом переходе. Кроме того, было совершено столкновение автомобилей во время поворота налево.

Всего за сутки поступило 93 сообщения о ДТП, из которых 20 — с материальным ущербом.

Кроме того, за сутки было задержано шесть человек в состоянии алкогольного опьянения, а также шесть человек без водительских прав.

В отделения полиции был доставлен один человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов