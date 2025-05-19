В ночь на 19 мая полиция искала у мотоцентра на Пискаревском оружие и наркотики

Поздно вечером 18 мая к мотоцентру на Пискаревском проспекте начали съезжаться полицейские машины. Как пишет 78.ru, причина — в анонимном сигнале с сообщением о том, что у местных дрифтеров есть оружие.

По словам очевидцев, сходку автолюбителей заметили у мотоцентра около семи часов вечера. Позже к вечеринке присоединились и полицейские машины.

После приезда правоохранителей все водители, которые возжелали покинуть закрытую территорию, были вынуждены пройти тщательную проверку на предмет наличия чего-либо запрещенного — оружия или наркотиков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция в очередной раз разогнала сходку дрифтеров у ТРК «Мега Дыбенко».

Дарья Астанина