Губернатор Саратовской области раскрыл имя нового зампреда правительства

С 19 мая Сергей Соколов освобожден от должности и.о. заместителя председателя правительства Саратовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, в регионе реализуется множество сложных масштабных инфраструктурных проектов, строятся разного рода крупные объекты. По этой причине, как он отметил, предложил указанную должность Александру Стрелюхину.

В ближайшее время кандидатуру Александра Стрелюхина внесут на утверждение в облдуму. Его опыт работы на руководящих постах в органах областной и муниципальной власти, а также в качестве депутата Госдумы, как добавил Роман Бусаргин, поможет эффективно решать задачи в строительной отрасли.

Павел Фролов