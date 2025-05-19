Почти половина выпускников новосибирских школ выбрала обществознание для ЕГЭ

Самыми популярными у учеников 11-х классов школ Новосибирска при выборе предметов для единого государственного экзамена (ЕГЭ) стали обществознание и информатика. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев, 19 мая принявший участие в оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным главы города, обществознание в 2025 году выбрали 49% выпускников, информатику — 26%. Самыми непопулярными предметами оказались литература и география.

Всего ЕГЭ в Новосибирске будут сдавать около 9 тыс. человек. Основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая.

Валерий Лавский