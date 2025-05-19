Жителя Златоуста задержали за удар в голову сотруднику нацпарка «Таганай»

Полицейские Златоуста задержали местного жителя, подозреваемого в причинении травмы головы работнику национального парка «Таганай» (ст. 115 УК РФ). Его доставили в отдел «Новозлатоустовский» для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказал правоохранительным органам пострадавший, 40-летний местный житель катался на велосипеде по парку, не зарегистрировавшись, чем нарушил правила учреждения. Сотрудник нацпарка несколько раз просил его пройти процедуру, однако златоустовец игнорировал работника. После одного из замечаний велосипедист нанес сотруднику удар в голову, по данным СМИ, камнем. После этого он скрылся. Пострадавший обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию. Вскоре подозреваемого задержал экипаж Госавтоинспекции, находившийся на маршруте патрулирования в районе проспекта Гагарина.

Виталина Ярховска