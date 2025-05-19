Сборы туристического налога в Новосибирске не превысили 20 млн рублей

В первом квартале 2025 года бюджет Новосибирска получил от туристического налога более 19 млн руб. Данные привел мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Совещание состоялось 19 мая. «Полученные средства будут направлены, в том числе, на благоустройство общественных пространств, развитие туристических маршрутов, а также на поддержку культурных инициатив и сохранение исторического наследия»,— сообщил его участникам господин Кудрявцев.

Как писал «Ъ-Сибирь», туристический налог был введен в Новосибирске с 1 января 2025 года решением горсовета по инициативе мэрии. В финансово-экономическом обосновании администрация Новосибирска указывала, что налог обеспечит дополнительные поступления в бюджет в объеме более 200 млн руб. в год. При этом начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков, выступая в горсовете, отмечал, что «пока мы даже не знаем, сколько этих денег получим».

Валерий Лавский