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За выходные в Ростове выявили 27 пьяных водителей

В Ростове за прошедшие два дня 17 и 18 мая полицейские задержали 27 пьяных водителей. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что один из нарушителей нарушил ПДД дважды. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», 17 мая на Ворошиловском мосту задержали водителей свадебного кортежа. Их привлекли к административной ответственности. Также с ними провели профилактические беседы.

Мария Хоперская

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