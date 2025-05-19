За выходные в Ростове выявили 27 пьяных водителей
В Ростове за прошедшие два дня 17 и 18 мая полицейские задержали 27 пьяных водителей. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что один из нарушителей нарушил ПДД дважды. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», 17 мая на Ворошиловском мосту задержали водителей свадебного кортежа. Их привлекли к административной ответственности. Также с ними провели профилактические беседы.