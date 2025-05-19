Метеорологи предупредили о порывистом ветре и волнении моря в Сочи

Синоптики прогнозируют в Сочи и на федеральной территории Сириус усиление ветра с порывами до 19 м/с и подъем волн до полутора метров утром 19 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным метеорологов, в утренние часы понедельника на территории курорта ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра с последующим переходом на западный и северо-западный. Местами порывы достигнут 15-19 м/с. Также специалисты предупреждают об усилении волнения моря — высота волн может составить 1,3-1,5 м.

По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендуется избегать отдыха у воды, не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, а также предпринять необходимые меры предосторожности. В экстренных случаях следует звонить по телефону 112.

Мария Удовик