Погода в Свердловской области на неделе будет умеренно прохладной и дождливой

В Свердловской области на неделе ожидается умеренно прохладная погода. В южных районах температура будет близка к норме, а на севере — ниже. До четверга в регионе прогнозируются осадки. В южных районах их будет меньше, в северных ожидается 25-30 мм осадков, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Днем 19 мая на Среднем Урале будет от +10°..+15° на севере до +16°..+21° на юге. Атмосферный фронт над областью усилится из-за контраста холодного воздуха из Арктики и теплого воздуха с Казахстана. До середины дня холодный будет преобладать, ожидаются осадки и усиление ветра. Во вторник из-за активности циклона ожидаются ливни, грозы и усиление ветра, в следующие два дня выпадение осадков продолжится. На выходных в ночное время могут произойти заморозки в воздухе и почве.

В Екатеринбурге днем понедельника ожидается +16°..+18°, будет облачно с прояснениями и дождь (от небольшого до умеренного), ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем порывы до 11 м/с. Во вторник ночью +12°, днем +18°, в среду — ночью +10°, днем +17°, в четверг — ночью +9°, днем +17°. Ночью пятницы установится температура +8°, днем ожидается +15°. Ночью субботы похолодает до +5°, днем будет +14°, в воскресенье — ночью +3°, днем +17°.

Ирина Пичурина