«Камтэкс-Химпром» намерен отказаться от выплаты дивидендов после снижения прибыли

Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» рекомендовал общему собранию акционеров компании принять решение о направлении прибыли в размере 503 млн руб. на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам 2024 года предлагается не начислять и не выплачивать, свидетельствует сообщение на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Ранее АО «Камтэкс-Химпром» опубликовало финансовую отчетность за прошлый год. Выручка предприятия выросла с 5,6 млрд руб. до 6 млрд руб. Прибыль АО от продажи составила 108,9 млн руб., в 2023 году этот показатель превысил 60,6 млн руб. Чистая прибыль снизилась с 690,7 млн руб. до 503 млн руб.

АО «Камтэкс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода им. Серго Орджоникидзе, основанного в 1916 году как Пермский суперфосфатный завод. Сегодня предприятие выпускает фталевый ангидрид и диоктилфталат, а также фумаровую и бензойную кислоты.