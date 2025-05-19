В Хабаровске открылся российско-китайский форум

Российско-китайский форум, посвященный освоению трансграничного острова Большой Уссурийский на реке Амур начал работу в Хабаровске, сообщил в понедельник, 19 мая оператор форума Фонд Росконгресс. В работе принимают участие представители органов исполнительной власти, сенаторы, депутаты различных уровней, предприниматели, а также эксперты и ученые РФ и КНР, — всего более 1 тыс. человек.

В качестве тем обсуждения и анализа обозначены организация круглогодичного автомобильного грузопассажирского пункта пропуска, образование транспортного коридора, который позволил бы соединить автомагистрали обеих стран. Также предполагается проработка восстановления грузового судоходства на Амуре и ряда проектов, нацеленных на создание транспортно-логистического хаба. Деловая программа форума включает более 20 тематических сессий — будут обсуждаться возможности кооперации в промышленности, инвестировании, туризме, торговле и экологии.

КНР принадлежит западная часть острова на Амуре, восточная входит в городскую черту Хабаровска. С 2006 года российские власти предлагали несколько проектов развития территории, а в 2018-м обсуждалось создание ОЭЗ. В 2022 году сообщалось о намерении предложить КНР создать зону свободной торговли. Однако ни одна из идей не была реализована.

Организатором форума выступает правительство Хабаровского края при поддержке МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Минвостокразвития, «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ВЭБ.РФ.

Эрнест Филипповский, Хабаровск