В зоне СВО погиб тележурналист из Якутии Алексей Семенов

Журналист Национальной вещательной компании (НВК) «Саха» Алексей Семенов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили коллеги журналиста и власти региона. На фронте он находился в роли добровольца, а не военного корреспондента.

«Алексей был не только талантливым журналистом, ведущим информационной передачи «Саха сирэ» и «Күнтэн күн», но и настоящим патриотом своей страны. Его мужество и преданность делу, когда он служил добровольцем под позывным «НВК», являются примером для всех нас»,— написал министр инноваций Якутии Василий Ефимов.

Как отметили коллеги из телеканала, Алексей погиб как герой при выполнении боевого задания, он мужественно исполнил свой воинский долг.

Николай Борисов, Якутск