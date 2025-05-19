Умерла сыгравшая в фильме «Выше радуги» актриса Татьяна Басова

Советская и эстонская актриса театра и кино 64-летняя Татьяна Басова (Ярви) умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщило эстонское радио Vikerraadio со ссылкой на заявление дочери актрисы Эллен Килгас. Актриса скончалась 30 апреля.

По словам Эллен Килгас, в ноябре 2024 года Татьяне Басовой провели операцию на колене, после которой ее состояние стало ухудшаться. Госпожа Килгас подчеркнула, что речь шла не о раке.

Татьяна Басова была солисткой балета Таллинского оперного театра и исполняла роль в мюзикле «Моя прекрасная леди». Там её заметил режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, пригласивший сыграть учительницу истории Светлану Михайловну в фильме «Выше радуги». Фильмография Басовой включает пять ролей, в том числе Лелию Световую в фильме-спектакле «Ночная исповедь» (1984) и Сесилию в «Две пары и одиночество» (1984). Помимо актёрской деятельности, она работала хореографом.