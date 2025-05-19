Reuters: Стармер обсудил конфликт на Украине с властями США и трех стран Европы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье, 18 мая, обсудил конфликт на Украине с представителями власти США, Италии, Франции и Германии. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на представителя правительства Великобритании.

По словам собеседника агентства, политики обсудили необходимость безоговорочного прекращения огня. Он добавил, что представители стран также затронули тему применения санкций, если Россия не будет «серьезно относиться» к прекращению огня и мирным переговорам.

«Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после воскресного телефонного разговора.

19 мая президент США Дональд Трамп созвонится с президентом России Владимиром Путиным. Беседа состоится в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Кроме конфликта на Украине, одной из тем разговора станет торговля между Штатами и РФ.